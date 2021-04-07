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Здравоохранение 07.04.2021 23:26

Британский регулятор рекомендовал не прививать вакциной AstraZeneca людей младше 30 лет

Правительственная консультативная группа по вакцинам Великобритании (JCVI) рекомендовала не прививать вакциной против коронавируса COVID-19 AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за случаев тромбоза, сообщает Би-би-си.

По ее информации, отчет Агентства по регулированию лекарственных средств (MHRA), который показал, что у 79 человек после вакцинации образовались тромбы, побудил консультативный орган рекомендовать людям в возрасте от 18 до 29 лет воздержаться от использования препарата AstraZeneca.

В MHRA заявили, что редкие побочные эффекты не являются доказательством связи между препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза.

В марте во многих странах Европы и мира приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у небольшого числа пациентов, получивших инъекцию этого препарата. Но ЕМА в итоге объявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной. После этого большинство стран возобновили использование вакцины AstraZeneca.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ASTRAZENECA, РЕКОМЕНДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]