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СНГ 08.04.2021 01:00

Почти каждый пятый россиянин не пользуется интернетом, среди сограждан старше 60 лет таких больше половины - опрос

Не пользуются интернетом 19% россиян, среди респондентов старше 60 лет эта доля составляет 53%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в среду в "Интерфакс".

Исследование также показало, что среди сограждан с высшим образованием не пользуются интернетом 8% респондентов, со специальным средним образованием - 19%, среди опрошенных со средним общим образованием и ниже таких около трети (31%).

В свою очередь, почти три четверти россиян (73%) на вопрос социологов о пользовании интернетом в последний раз, ответили, что это были последние сутки, среди сограждан 18-30 лет эта доля составляет 97%.

Всероссийский опрос был проведён 26-28 марта 2021 года среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах, в 53 субъектах РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНТЕРНЕТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]