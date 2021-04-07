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Регион 07.04.2021 22:55

Москва представила свои предложения, касающиеся ядерной сделки с Ираном

Россия выдвинула ряд конкретных предложений на рассмотрение заседающих в Вене двух экспертных групп, учрежденных в рамках Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки, сообщил постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

"В соответствии с решением Совместной комиссии по СВПД две экспертные группы работают в Вене над вопросами, связанными с отменой американских санкций и возвратом Ирана к полному выполнению своих обязательств в ядерной сфере", - написал Ульянов в твиттере.

По словам дипломата, "в обеих группах Россия представила на рассмотрения свои конкретные предложения".

Ранее в среду Ульянов сообщил, что провел встречу со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли, на которой "состоялось деловое обсуждение широкого круга вопросов, относящихся к полному возвращению выполнения СВПД всеми сторонами".

Во вторник в Вене прошла очередная встреча участников Совместной комиссии по ядерной сделке. На повестке стоял вопрос об отмене санкций, введенных прежней администрацией США против Ирана. Также участники обсудили, какие шаги должен предпринять Иран, чтобы Вашингтон вернулся в ядерную сделку.

США участвовали во встрече, но прямых переговоров между представителями двух стран в австрийской столице так и не состоялось.

"Здесь имеет место нечто вроде "челночной дипломатии", когда от иранцев какие-то месседжи могут передаваться американцам, а от американцев через контактное лицо из состава совместной комиссии какие-то послания могут передаваться всем участникам ядерной сделки, в том числе доводиться до сведения Тегерана", - заявил Ульянов "Интерфаксу" по итогам переговоров.

Он также сообщил, что промежуточные итоги работы двух экспертных групп в рамках переговоров по возвращению к СВПД по урегулированию иранской ядерной проблемы могут быть рассмотрены Совместной комиссией уже в ближайшую пятницу.

По словам дипломата, "как долго это все продлится, сказать сложно, но раз уж мы встали на этот путь, его нужно довести до конца, согласовать перечень этих шагов". "В принципе, это посильная задача", - сказал Ульянов.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СВПД, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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