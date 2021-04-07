Минсельхоз предлагает увеличить квоту Турции на ввоз в РФ томатов до 300 тыс. тонн.
Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте regulation.gov.ru.
В настоящее время квота составляет 250 тыс. тонн.
Согласно пояснительной записке, по данным ФТС России на 4 апреля 2021 года, Турция поставила в РФ 234 тыс. 372 тонны томатов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000) при установленном разрешенном объеме их ввоза в 250 тыс. тонн.
Квота на поставки томатов из Турции была введена после конфликта между РФ и Турцией из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле прошлого года - до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года - до 200 тыс. тонн, в январе 2021 года - до 250 тыс. тонн.
Как писало ранее агентство Anadolu, турецкие экспортеры настаивали на отмене квоты на поставки томатов в РФ.
Турция занимает 4-е место в мире по производству томатов - 13 млн тонн в год.
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