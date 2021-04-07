Инцидент с главой ЕК в Анкаре вызвал возмущение европейских политиков

Протокольный инцидент с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен во время визита в Анкару руководителей ЕС, когда ей в отличие от председателя Евросовета Шарля Мишеля не предложили сесть в кресло рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, газета "Фигаро" назвала оскорблением.

"Во вторник было нанесено оскорбление председателю Еврокомиссии немке Урсуле фон дер Ляйен, которую посадили на диван во время встречи председателей институтов ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре", - сообщает в среду французское издание.

Снятая на видео и широко распространенная сцена горячо обсуждалась в Брюсселе и Париже.

На видео отчетливо слышно, как фон дер Ляйен издает возглас удивления, когда видит, как Мишель усаживается в кресло, а ей уготовано место на диване в стороне напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, не равного ей по рангу в протокольной иерархии. Глава ЕК казалась растерянной и не понимавшей, куда ей садиться, пока Мишель и Эрдоган устраивались в креслах.

"Госпожа фон дер Ляйен ожидает отношения к себе согласно правилам протокола и просит свои службы сделать так, чтобы инциденты подобного рода не повторились в будущем", - приводит "Фигаро" слова официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, который напомнил, что у нее такой же протокольный ранг, как и у Мишеля, и она является полноправным членом Европейского совета.

Однако, уточняет издание, "Европейский совет дал понять, что его председатель имеет приоритет перед комиссией по международному протоколу".

Газета также указывает на то, что протокольный казус случился в "в деликатное с дипломатической точки зрения время, поскольку ЕС и Турция стремятся возобновить отношения после года напряженности".

Такой инцидент с первой женщиной на одном из главных постов Евросоюза возбудил негодование ряда европейских депутатов и французских политиков.

Так, председатель фракции социалистов в Европейском парламенте (ЕП) Ираче Гарсиа Перес написал в твиттере: "Сначала они выходят из Стамбульской конвенции (о защите прав женщин - ИФ), а теперь оставляют председателя Европейской комиссии без места в ходе официального визита".

По словам германского евродепутата от "зеленых" Сергея Лагодинского, возглас фон дер Ляйен на видео скандальной сцены служит "новым термином для обозначения того, как не должны вестись отношения ЕС с Турцией".

Депутат от правой фракции ЕП "Идентичность и демократия" француженка Виржини Жорон написала в твиттере: "Вчера Урсула фон дер Ляйен ощутила на себе презрение к ней султана Эрдогана. Эта встреча еще раз демонстрирует вечное подчинение европейских руководителей Турции".

Досталось и Шарлю Мишелю. Нидерландский либеральный евродепутат Софи ин`т Вельд задает вопрос, почему председатель Евросовета промолчал, видя, что глава Еврокомиссии осталась без кресла.

Не забыли о главе Евросовета и во Франции. Председатель партии "Вставай Франция" Николя Дюпон-Эньян считает, что "у Шарля Мишеля не хватило смелости отказаться от своего места возле Эрдогана". "Эти двое составляют пару! Новая дискредитация ЕС", - заявил французский политик.