Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0182 RUR   0.022 GBR   2.3513 TRY   0.2084

Цена на нефть

06.04 $/bbl   WTI 59.33 0.68 Brent 62.74 0.59

Погода в Баку

  ночь день

Регион 07.04.2021 22:36

Пашинян рассказал о чем говорил на переговорах с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил удовлетворение результатами переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

"Могу сказать, что очень доволен результатами встречи. Конечно, с президентом России установлены очень открытые отношения, особенно отношения за последние месяцы своим характером стали очень непосредственными. И сегодня мы обсудили все вопросы двусторонней повестки, затронули вопросы региональных, даже международных отношений", - сказал Пашинян на встрече с членами "Ассоциации армянских юристов" в Москве в среду.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян отметил, что встреча с президентом России прошла эффективно.

"Документа не подписано, но говорили о ряде документов, в том числе в сфере безопасности, о дальнейшей реализации подписанных в прошлом документов. Хотя эти документы или соглашения реализуются также сегодня. Знаете, что имеем соглашение о совместной армяно-российской группировке войск и соглашение о совместной региональной системе ПВО, которые действуют", - сказал премьер Армении.

Пашинян сообщил, что с президентом России обсуждались вопросы конкретного плана и механизмов реализации положений этих соглашений.

"После войны (в Карабахе - ИФ) важнейшим вопросом нашей повестки является реформирование армии, которое осуществляется при содействии наших партнеров из России. Это было одним важнейших вопросов нашего сегодня обсуждения. Обсудили также ситуацию с возвращением пленных (из Азербайджана - ИФ), повестку региональных коммуникаций. Так что, считаю сегодняшнее обсуждение очень эффективными. Очевидно, что характер армяно-российских отношений - стратегический и этому стратегическому сотрудничеству необходимо придать новую глубину, учитывая новые вызовы", - заявил премьер Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАШИНЯН, ПУТИН, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Путин на встрече в Москве выступал в роли политического психотерапевта для Пашиняна - Коротченко Пашинян и Путин в телефонном разговоре отметили важность сохранения перемирия в зоне нагорно-карабахского конфликта Пашинян рассказал Путину о переговорах с президентом Азербайджана Путин заявил, что на следующей неделе встретится с Пашиняном В парламенте Армении рассчитывают, что встреча Пашиняна с Путиным поможет решить проблемные вопросы Путин впервые проведет встречу с Пашиняном на саммите Евразийского экономического союза в Сочи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]