Баку и Анкара применяют «дорожную карту» по модернизации ВС Азербайджана – Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара и Баку начали реализацию «дорожной карты» по модернизации Вооруженных сил Азербайджана.
«Мы подготовили и приступили к реализации «дорожной карты», направленной на поддержку реструктуризации и модернизации азербайджанской армии в соответствии с требованиями времени и для повышения совместной деятельности армий двух братских стран в будущем», - сказал Акар, слова которого приводит оборонное ведомство Турции.
Он подчеркнул, что два совместных военных учения, проведенных с начала 2021 года, направлены на укрепление сотрудничества между Вооруженными силами. «Турция и Азербайджан полны решимости защищать свои интересы, стабильность, и все должны знать, на что мы способны», - добавил Акар.
Говоря о важности в кратчайшие сроки нормализации жизни на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, Акар отметил: "Для этого необходимо чтобы регион был приведен в безопасное состояние. Для этого необходимо очистить регион от мин и самодельных взрывных устройств. Мы направили людей, которые работают (над этим- ИФ). Дай Бог в самые короткие сроки эти территории будут очищены и тем самым будет внесен самый большой вклад в нормализацию жизни».
Президент Ильхам Алиев 26 февраля 2021 года заявил, что Азербайджан создаст армию, которая будет представлять собой малую модель турецкой армии. "Наше сотрудничество с Турцией в военной области продолжится. Турецкая армия одна из сильнейших в мире и вторая по силе в НАТО. Мы намерены создать в Азербайджане малую модель турецкой армии. В этом направлении уже идут практические мероприятия", - сказал Алиев на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.
Н.Аббасова
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