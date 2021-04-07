США согласны на вывод своих военных из Ирака, сроки определят позже

США и силы международной коалиции против группировки ИГ могут в перспективе покинуть Ирак, однако график их вывода определят на консультациях позднее, говорится в совместном заявлении обеих стран по итогам переговоров в формате видеоконференции.
"Учитывая возросший потенциал иракских сил безопасности, стороны подтвердили, что миссия США и сил коалиции теперь сконцентрировалась на тренировках и консультировании, таким образом давая возможность переброски оставшихся войск из Ирака, причем график этого будет установлен на предстоящих технических переговорах", - отмечается в документе.
При этом, согласно заявлению, переориентация сил США и коалиции с боевых операций на тренировки, помощь и консультирование иракских сил безопасности демонстрируют успех сотрудничества с Ираком в деле борьбы с ИГ.
Ранее агентство Associated Press сообщало, что власти Ирака направили официальный запрос в администрацию США о сроках возобновления переговоров относительно двусторонних отношений и выводе из страны остающихся на ее территории американских войск.
Агентство напоминало, что эти переговоры начались в июне прошлого года, когда у власти в Вашингтоне находилась администрация прежнего президента США Дональда Трампа. В то же время для администрации нынешнего президента Джо Байдена продолжение этих переговоров станет первым обсуждением отношений между Вашингтоном и Багдадом.
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