В Армению доставлена первая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19, сообщил советник посольства России в Ереване Павел Курочкин.
"Сегодня с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении встретили первую партию вакцины "Спутник V", приобретенную армянской стороной. Это 15 тыс. доз, поступивших в Армению, которые будут направлены на вакцинацию слоев населения, находящихся в зоне риска", - сказал Курочкин.
Соответствующее видео из аэропорта в Ереване размещено на сайте Россотрудничества в фейсбуке.
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