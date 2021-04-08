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Регион 08.04.2021 12:02

Первая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Армению

В Армению доставлена первая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19, сообщил советник посольства России в Ереване Павел Курочкин.

"Сегодня с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении встретили первую партию вакцины "Спутник V", приобретенную армянской стороной. Это 15 тыс. доз, поступивших в Армению, которые будут направлены на вакцинацию слоев населения, находящихся в зоне риска", - сказал Курочкин.

Соответствующее видео из аэропорта в Ереване размещено на сайте Россотрудничества в фейсбуке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ВАКЦИНА, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]