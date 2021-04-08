Оценка финтех компании Plaid выросла вдвое в рамках очередного инвестраунда - до $13,4 млрд

Американская финансово-технологическая компания Plaid привлекла $425 млн в рамках очередного раунда финансирования.

В результате компания была оценена в $13,4 млрд.

В финансировании приняли участие Altimeter Capital, Silver Lake Partners и Ribbit Capital, сообщает MarketWatch со ссылкой на источники.

В январе 2020 года Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, объявила о намерении приобрести Plaid за $5,3 млрд. Однако через год компании отказались от сделки из-за антимонопольного иска министерства юстиции США.

Технологии Plaid позволяют пользователям связывать банковские счета с финансово-технологическими платформами, такими как Venmo и Robinhood.