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Финансы 08.04.2021 12:22

Оценка финтех компании Plaid выросла вдвое в рамках очередного инвестраунда - до $13,4 млрд

Американская финансово-технологическая компания Plaid привлекла $425 млн в рамках очередного раунда финансирования.

В результате компания была оценена в $13,4 млрд.

В финансировании приняли участие Altimeter Capital, Silver Lake Partners и Ribbit Capital, сообщает MarketWatch со ссылкой на источники.

В январе 2020 года Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, объявила о намерении приобрести Plaid за $5,3 млрд. Однако через год компании отказались от сделки из-за антимонопольного иска министерства юстиции США.

Технологии Plaid позволяют пользователям связывать банковские счета с финансово-технологическими платформами, такими как Venmo и Robinhood.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, PLAID, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]