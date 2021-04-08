Twitter обсуждала покупку Clubhouse за $4 млрд

Американская компания Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в последние месяцы вела переговоры о покупке соцсети Clubhouse, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По информации агентства, стоимость Clubhouse, которая позволяет пользователям общаться в режиме реального времени в виртуальных комнатах, в рамках сделки могла быть оценена в $4 млрд.
Переговоры были прекращены, при этом причина этого неизвестна.
В Twitter отказались комментировать данную информацию, в то время как представитель Clubhouse не ответил на запрос комментария для Bloomberg.
Ранее на этой неделе агентство сообщило, что Clubhouse ведет переговоры с инвесторами о привлечении финансирования, а стоимость соцсети в рамках инвестраунда может быть оценена приблизительно в $4 млрд.
Clubhouse, созданная всего год назад, уже успела привлечь внимание крупных компаний. Некоторые популярные соцсети, включая Twitter и Facebook Inc. (SPB:FB), начали разрабатывать аналогичные приложения. LinkedIn и Slack Technologies Inc., принадлежащие Microsoft Corp., также работают над внедрением подобных функций.
Twitter Spaces, потенциальный конкурент Clubhouse, был запущен в конце 2020 года, но пока доступен лишь в beta-версии. Глава Twitter Джек Дорси делает ставку на аудио как новый способ общения пользователей соцсети.
Акции Twitter на дополнительных торгах в среду подорожали на 0,2% после роста на 3% в основную сессию.
В Азербайджане начались совместные с Турцией двухдневные оперативно-тактические военные учения
Российские компании заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Карабаха – торгпред РФ в Азербайджане
Баку и Анкара применяют «дорожную карту» по модернизации ВС Азербайджана – Акар
Транснефть в 2021г планирует провести диагностику 23 своих резервуаров в Сибири
ВС РФ отказал ЛУКОЙЛ-Коми, оспаривавшему методику расчета ущерба лесам
Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе $55,5 млн
Пограничники Азербайджана изъяли около 55 кг наркотиков
Площадки за пределами США задействуют при проведении церемонии "Оскара"
Бельгия временно откажется от вакцинации препаратом AstraZeneca людей моложе 56 лет
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
SOCAR AQS пробурило первую разветвленную скважину в Южно-Каспийском бассейне
Наличный кредит в AccessBank: от 16,5%!
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам