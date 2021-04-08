Twitter обсуждала покупку Clubhouse за $4 млрд

Американская компания Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в последние месяцы вела переговоры о покупке соцсети Clubhouse, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агентства, стоимость Clubhouse, которая позволяет пользователям общаться в режиме реального времени в виртуальных комнатах, в рамках сделки могла быть оценена в $4 млрд.

Переговоры были прекращены, при этом причина этого неизвестна.

В Twitter отказались комментировать данную информацию, в то время как представитель Clubhouse не ответил на запрос комментария для Bloomberg.

Ранее на этой неделе агентство сообщило, что Clubhouse ведет переговоры с инвесторами о привлечении финансирования, а стоимость соцсети в рамках инвестраунда может быть оценена приблизительно в $4 млрд.

Clubhouse, созданная всего год назад, уже успела привлечь внимание крупных компаний. Некоторые популярные соцсети, включая Twitter и Facebook Inc. (SPB:FB), начали разрабатывать аналогичные приложения. LinkedIn и Slack Technologies Inc., принадлежащие Microsoft Corp., также работают над внедрением подобных функций.

Twitter Spaces, потенциальный конкурент Clubhouse, был запущен в конце 2020 года, но пока доступен лишь в beta-версии. Глава Twitter Джек Дорси делает ставку на аудио как новый способ общения пользователей соцсети.

Акции Twitter на дополнительных торгах в среду подорожали на 0,2% после роста на 3% в основную сессию.