На Филиппинах приостановят вакцинацию препаратом AstraZeneca среди жителей моложе 60 лет

Власти Филиппин в четверг решили временно приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca среди населения моложе 60 лет, чтобы исследовать возможную связь между вакциной и тромбозом, сообщает телеканал CNN Philippines.

Эксперты "внимательно изучают информацию, соответствующую этому новому развитию (ситуации - ИФ), чтобы выработать подходящие рекомендации по использованию вакцины", сообщили филиппинское министерство здравоохранения и управление по контролю за продуктами питания и лекарствами. О случаях тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca на Филиппинах не сообщалось.

Решение приостановить использование вакцины AstraZeneca среди населения младше 60 лет рекомендовало филиппинскому министерству здравоохранения управление по контролю за продуктами питания и лекарствами.

"Мы спросили министерство здравоохранения, может быть, нам не стоит использовать его (препарат AstraZeneca - ИФ) на людях моложе 60, пока мы не получим более явные свидетельства и более ясные рекомендации от Всемирной организации здравоохранения и наших экспертов", - сказал глава управления Роландо Доминго.

Руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери накануне заявил, что не сомневается в существовании взаимосвязью между применением вакцины от COVID-19 от компании AstraZeneca и крайне редкими случаями тромбоза.

После этого британский регулятор рекомендовал не прививать вакциной AstraZeneca людей младше 30 лет, а Эстония прекратила вакцинацию препаратом среди людей моложе 60.

В марте во многих странах Европы и мира приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у небольшого числа пациентов, получивших инъекцию этого препарата. Но ЕМА в итоге объявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной. После этого большинство стран возобновили использование вакцины AstraZeneca.