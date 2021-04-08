Байден объявит в четверг о мерах по контролю над оборотом оружия

Президент США Джо Байден планирует в четверг объявить о ряде мер, нацеленных на контроль над оборотом оружия, сообщают американские СМИ.
По их данным, меры будут, в особенности, касаться ограничений на самодельное огнестрельное оружие, не имеющее серийного номера.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден объявит о таких ограничениях, но не стала озвучивать детали.
По некоторой информации, ограничения могут также включать запрет на приобретение огнестрельного оружия для людей, осужденных за преступления, связанные с домашним насилием.
Во время своей предвыборной кампании Байден неоднократно обещал в первые дни своего президентского срока принять меры по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия.
Американские СМИ напоминают, что за последние месяцы в США произошло несколько случаев, когда в результате стрельбы погибли люди. Так, 16 марта в штате Джорджия погибли семь человек, позже в марте мужчина открыл стрельбу на парковке у магазина в штате Колорадо, жертвами стали 10 человек. На прошлой неделе при стрельбе в Калифорнии погибли четыре человек.
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