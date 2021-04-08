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СНГ 08.04.2021 12:10

В РФ более 8,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 365 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 672 случая, умерли за сутки 365 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 672 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 149 (13,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 365 человек, по выздоровлению из больниц были выписаны 9 тыс. 558 человек.

В Москве, сообщает оперативный штаб, выявлено 2 тыс. 024 случая COVID-19 за сутки, 55 пациентов скончались, 1 тыс. 746 выздоровели.

Российская столица по-прежнему лидирует среди всех регионов РФ по уровню суточного прироста коронавируса. Наименьшие показатели за сутки зарегистрированы в Магаданской области - три, в Еврейской АО и Тыве - по два, в Ненецком АО и Чукотском АО не зафиксировано ни одного случая заболевания за сутки.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 614 тыс. 834 случаев коронавирусной инфекции, 101 тыс. 845 умерших и 4 млн. 239 тыс. 038 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]