В РФ более 8,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 365 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 672 случая, умерли за сутки 365 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 672 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 149 (13,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 365 человек, по выздоровлению из больниц были выписаны 9 тыс. 558 человек.

В Москве, сообщает оперативный штаб, выявлено 2 тыс. 024 случая COVID-19 за сутки, 55 пациентов скончались, 1 тыс. 746 выздоровели.

Российская столица по-прежнему лидирует среди всех регионов РФ по уровню суточного прироста коронавируса. Наименьшие показатели за сутки зарегистрированы в Магаданской области - три, в Еврейской АО и Тыве - по два, в Ненецком АО и Чукотском АО не зафиксировано ни одного случая заболевания за сутки.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 614 тыс. 834 случаев коронавирусной инфекции, 101 тыс. 845 умерших и 4 млн. 239 тыс. 038 выписанных.