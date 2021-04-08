Российские компании заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Карабаха – торгпред РФ в Азербайджане

Российские компании готовы принять участие в проектах по восстановлению Карабахского региона Азербайджана, заявил торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.
«Безусловно, российские компании заявляют о своих намерениях по работе в части восстановления социально-экономического потенциала районов Азербайджана (Карабаха – ИФ). В частности, ОАО «Российские железные дороги» ведут работу в этом направлении. Как договорились наши руководители, первым аспектом будут проекты в транспортно-логистической сфере, нужно создать коридоры, соответствующую инфраструктуру, в этой части тоже (Карабахе - ИФ)», - сказал Мирсаяпов YouTube-канале «Дискурс с Лавриной».
Он также отметил, что, в частности, предложения по участию в проектах поступают от российских компаний, действующих в сферах геологоразведки, автодорожного проектирования и строительства, создания железнодорожных коридоров.
«Сейчас в правительстве Азербайджана разрабатывается комплексная программа по восстановлению районов (в Карабахе – ИФ). В этой программе будут выделены отдельные проекты. Мы в диалоге с Минэкономики Азербайджана будем предлагать широкий спектр российских компаний, которые на конкурсных условиях будут отбираться азербайджанской стороной», - отметил Мирсаяпов.
Как сообщалось ранее, власти Азербайджана в 2021 году выделят из госбюджета 2,2 млрд манатов ($1,3 млрд) на реализацию инфраструктурных проектов в Карабахе. Кроме этого, правительство Азербайджана планирует активно привлекать частные инвестиции в проекты по восстановлению в Карабахе.
Х.Насирзаде
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