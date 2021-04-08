В Армении планируют амнистировать более 5 тыс. человек, уклонившихся от службы в армии и объявленных в розыск до начала войны в Карабахе

Правительство Армении объявило о применении амнистии в отношении лиц, осужденных или объявленных в розыск по обвинению в уклонении от обязательной воинской службы до начала войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.
"Решение распространяется на лиц, достигших до 26 сентября 2020 года включительно, то есть до начала войны в Нагорном Карабахе, 27 лет для рядового состава и 35 лет для офицерского состава, подозреваемых, обвиняемых или осужденных исключительно по статье 327 УК Армении (уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации)", - заявил министр юстиции Армении Рустам Бадасян на заседании правительства в четверг.
По его словам, амнистия будет распространена также на лиц, в отношении которых наказание в виде лишения свободы условно не применено или отложено, а также на лиц, находящихся в розыске.
"Амнистия будет распространена на 5131 человек и 124 лиц, уже осужденных", - отметил Бадасян.
Со своей стороны премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подавляющее большинство разыскиваемых в Армении лиц, около 90%, разыскиваются именно в связи с уклонением от службы в армии.
"Учитывая процесс глубинных и содержательных реформ в армии, мы посчитали правильным принятие подобного политического решения. Мы должны принять решения по будущей структуре армии, принципам военной службы, понять, какая часть ответственности будет возложена на профессиональных военных, срочников и контрактников", - отметил Пашинян.
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