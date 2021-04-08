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АПК 08.04.2021 16:50

РФ к 4 апреля увеличила экспорт продукции АПК на 16% - Агроэкспорт

Россия с начала года по 4 апреля экспортировала продукции АПК на $7,1 млрд, что на 16% больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Темпы роста экспорта несколько замедлились. Неделей ранее они были на уровне 18%.

Центр уточнил, что основу экспорта по-прежнему составляют зерновые культуры. Их было отправлено за рубеж на $2,6 млрд, что на 41% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Экспорт продукции масложировой отрасли вырос на 39%, до $1,7 млрд, мясной и молочной отраслей - на 17%, до $241 млн, другой продукции АПК - на 7%, до $983 млн.

В то же время поставки рыбы и морепродуктов снизились на 26%, до $864 млн, продукции перерабатывающей промышленности - на 5%, до $707 млн.

Лидером по закупкам российской продукции АПК остается Турция. Она импортировала российского продовольствия на $1,143 млрд, что на 29% больше, чем годом ранее. На втором месте - Китай (на $1,105 млрд, на 5% больше), на третьем - ЕС (на $803 млн, на 12% больше).

В топ-5 покупателей продукции российского АПК также входят Египет и республика Корея: Египет нарастил закупки на 23%, до $601 млн, Корея - на 28%, до $446 млн.

Турция и Египет остаются наиболее крупными покупателями российского зерна. Турция импортировала его на $622 млн, Египет - на $526 млн. Турция также лидирует по закупкам масложировой продукции - на $412 млн. На втором месте - Китай (на $331 млн).

В 2020 году РФ экспортировала продукции АПК на $30,7 млрд против $25,6 млрд в 2019 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АПК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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