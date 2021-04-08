Путин остается сторонником добрых отношений с США, как минимум, в выгодных для РФ областях - Песков

В Кремле заявляют, что президент России Владимир Путин, несмотря на враждебные проявления со стороны Вашингтона, готов выстраивать добрые отношения с США в тех областях, которые выгодны России.
"В целом, несмотря на все резкие высказывания и, несмотря на враждебные проявления из Вашингтона, все равно президент Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум, в тех областях, которые выгодны нам", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам.
Он отметил, что президент России всегда последовательно говорит о том, что в развитии двусторонних отношений с США Россия готова идти "настолько далеко, насколько к этому готовы наши партнеры".
Песков подчеркнул, что Россия никогда не была сторонницей "доведения этих отношений до ручки, что называется, и никогда не представляла и не представляем ни для кого угрозу".
"Но, конечно же, мы никогда и никому, в том числе США, не позволим угрожать нам, диктовать что-то нам и ущемлять наши интересы", - заявил Песков.
Отвечая на вопрос о важности развития отношений России и США в сфере бизнеса, науки, гуманитарных вопросов, Песков сказал: "Это очень важный компонент всего комплекса взаимоотношений. Мы очень часто сожалеем в связи с тем, что, например, наши американские визави искусственно сдерживают этот трек - бизнесменам настоятельно рекомендуют отказаться от участия в форумах, которые проходят в нашей стране, ученым рекомендуют отказаться от взаимодействия с российскими коллегами. Это плохо".
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