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СНГ 08.04.2021 17:11

Путин остается сторонником добрых отношений с США, как минимум, в выгодных для РФ областях - Песков

В Кремле заявляют, что президент России Владимир Путин, несмотря на враждебные проявления со стороны Вашингтона, готов выстраивать добрые отношения с США в тех областях, которые выгодны России.

"В целом, несмотря на все резкие высказывания и, несмотря на враждебные проявления из Вашингтона, все равно президент Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум, в тех областях, которые выгодны нам", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам.

Он отметил, что президент России всегда последовательно говорит о том, что в развитии двусторонних отношений с США Россия готова идти "настолько далеко, насколько к этому готовы наши партнеры".

Песков подчеркнул, что Россия никогда не была сторонницей "доведения этих отношений до ручки, что называется, и никогда не представляла и не представляем ни для кого угрозу".

"Но, конечно же, мы никогда и никому, в том числе США, не позволим угрожать нам, диктовать что-то нам и ущемлять наши интересы", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос о важности развития отношений России и США в сфере бизнеса, науки, гуманитарных вопросов, Песков сказал: "Это очень важный компонент всего комплекса взаимоотношений. Мы очень часто сожалеем в связи с тем, что, например, наши американские визави искусственно сдерживают этот трек - бизнесменам настоятельно рекомендуют отказаться от участия в форумах, которые проходят в нашей стране, ученым рекомендуют отказаться от взаимодействия с российскими коллегами. Это плохо".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]