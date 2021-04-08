США мешают выявить происхождение коронавируса - МИД КНР

Определить происхождение коронавируса мешают США и некоторые другие страны, политизирующие этот вопрос, заявил на брифинге в четверг представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Совершенно верно, поиску происхождения (коронавируса - ИФ) действительно мешают политические факторы. Но не из Китая, а из США и других отдельных государств. Они упорно политизируют вопрос о поисках источника пандемии, мешая сотрудничеству Китая со Всемирной организацией здравоохранения", - заявил Чжао Лицзянь.
Представитель МИД КНР обратил внимание, что у самих США множество биолабораторий по всему миру, и что там происходит - неизвестно.
"США на одной только Украине открыли 16 биолабораторий. Зачем США понадобилось открывать так много лабораторий по всему миру? Почему США единственные выступают против механизма инспекций Конвенции о биологическом оружии?", - отметил Чжао Лицзянь.
В конце марта власти США и 13 их союзников выразили обеспокоенность тем, кто ВОЗ не получил от КНР достаточной информации во время миссии по определению первоисточника коронавируса COVID-19.
В начале года эксперты ВОЗ отправились в Ухань, где COVID-19 был обнаружен впервые, чтобы определить источник пандемии. По итогам поездки ученые заявили, что этот вопрос все еще остается открытым.
Вероятнее всего, COVID-19 попал в человеческий организм через посредника-носителя, решили ученые. Среди других гипотез, которые в ВОЗ сочли возможными, но менее вероятными, оказались прямое зоонозное распространение или заражение через замороженные продукты.
Версию об инциденте в лаборатории в КНР, который мог стать причиной распространения COVID-19, эксперты назвали "крайне маловероятной". Эту гипотезу озвучивали, в частности, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Нынешняя администрация США занимает более осторожную позицию по теме происхождения вируса и воздерживается от резких заявлений на эту тему, однако - настаивает на внимательном поиске причин пандемии.
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