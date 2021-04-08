Путин и Меркель выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на Юго-Востоке Украины", - отмечается в сообщении.

"Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - сообщает пресс-служба главы российского государства.

"Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 г., как безальтернативной основы урегулирования. Подтверждён настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском" формате, по линии политсоветников и министерств иностранных дел", - говорится в сообщении.