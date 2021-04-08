Caspian Energy Club организовал c Фондом «YAŞAT» очередной «Online B2G Forum»

Глава Фонда «YAŞAT»,гази КарабахаВетеран Карабахской войныЭльвин Гусейнов принял участие в традиционном «Online B2G Forum», организованномCaspianEnergyClub. В рамках форума была обсуждена деятельность Фонда «YAŞAT», актуальные вопросы и предложениякомпаний-членовCaspianEnergyClub.Oб этом сообщил председатель и главный исполнительный директорCaspianEnergyClubТельман Алиев.
Мероприятие началось с минуты молчания в память оШехидах, павших в борьбе за территориальную целостность Азербайджана.
Затем Эльвин Гусейнов дал подробную информацию о целях создания и направлениях деятельности Фонда «YAŞAT». Было отмечено, что Фонд создан с целью поддержки обеспечения пострадавших и семей шехидов, павших в борьбе за территориальную целостность Азербайджанской Республики.
Председатель и главный исполнительный директорCaspianEnergyClubТельман Алиев призвал компанииоказаниюоказыватьактивноймаксимально активную поддержкуФонду «YAŞAT». Он отметил, что компании помимо осуществления пожертвований в фонд, должны также оказывать иморальную поддержку семьямШехидов и ветеранамКарабахской войны.
Далее Эльвин Гусейнов ответил на вопросы участников «OnlineB2GForum». Тельман Алиев поблагодарил Эльвина Гусейнова за открытый и искренний диалог. Он также предложил создать совместную двустороннюю рабочую группу между Фондом«YAŞAT» иCaspianEnergyClub. В рамках рабочей группы каждый членCaspianEnergyClub, в зависимости от сферы деятельности, будет оказываться помощь в ремонте квартир и домовсемейШехидов и ветерановКарабахской войны, помогать с продуктами,медикаментами, одеждой т.д.
CaspianEnergyClub, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цельCaspianEnergyClub, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельностьCaspianEnergyClub, а также в стимулировании диалога в форматахB2G,B2BиB2Cи в активном участии в них.
CaspianEnergyClubявляется международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартираCaspianEnergyClubнаходится в Баку.CaspianEnergyClubимеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.
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