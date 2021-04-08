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Регион 08.04.2021 16:44

В Иране третий день подряд регистрируют рекордное число новых случаев COVID-19

Власти Ирана третий день подряд регистрируют рекордное число новых заражений коронавирусом, свидетельствуют данные агентства IRNA.

Представитель иранского минздрава Сима Садат Лари заявила в четверг, что в стране выявили свыше 22,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19 и 185 летальных исходов. Это уже третий антирекорд по числу новых заражений за сутки подряд: во вторник и среду власти зарегистрировали 17,4 тыс. и 20,9 тыс. случая заражения соответственно.

Темп распространения коронавируса в Иране в последнее время растет. Тегеран в среду частично закрыли на две недели из-за новой вспышки пандемии. Работать в иранской столице продолжают только сервисы, необходимые для жизни.

Власти винят в новой волне заражений "британский" штамм коронавируса. Начиная с 21 марта в стране ослабили ограничения на собрания и путешествия по случаю персидского нового года.

С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более двух млн человек, более 63,9 тыс. умерли.

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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]