В Иране третий день подряд регистрируют рекордное число новых случаев COVID-19

Власти Ирана третий день подряд регистрируют рекордное число новых заражений коронавирусом, свидетельствуют данные агентства IRNA.
Представитель иранского минздрава Сима Садат Лари заявила в четверг, что в стране выявили свыше 22,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19 и 185 летальных исходов. Это уже третий антирекорд по числу новых заражений за сутки подряд: во вторник и среду власти зарегистрировали 17,4 тыс. и 20,9 тыс. случая заражения соответственно.
Темп распространения коронавируса в Иране в последнее время растет. Тегеран в среду частично закрыли на две недели из-за новой вспышки пандемии. Работать в иранской столице продолжают только сервисы, необходимые для жизни.
Власти винят в новой волне заражений "британский" штамм коронавируса. Начиная с 21 марта в стране ослабили ограничения на собрания и путешествия по случаю персидского нового года.
С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более двух млн человек, более 63,9 тыс. умерли.
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