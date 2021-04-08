В мэрии Парижа чрезвычайно обеспокоены ситуацией в области торговли в столице

В мэрии Парижа выразили обеспокоенность в связи с уменьшением количества магазинов во французской столице в период с 2017 по 2020 год, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на заместителя мэра Оливию Польски.
"Выражаю крайнюю обеспокоенность ситуацией в области торговли в Париже", - говорится в заявлении Польски.
Она также указала на необходимость "большого плана экономического стимулирования" данного сектора.
Этот комментарий последовал после публикации исследования Apur, которое показало, что в Париже в 2020 году насчитывалось 61 545 торговых точек, что примерно на 1 тыс. меньше, чем в 2017 году.
Однако, согласно исследованию, в Париже по-прежнему "очень высокая коммерческая плотность" по сравнению с других крупными французскими городами.
При этом, "не все сферы торговли были затронуты одинаково", так, количество магазинов, занимающихся продажей биопродукции, наоборот, увеличилось более чем на 65% с 2017 года.
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