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Дальнее зарубежье 08.04.2021 21:16

В мэрии Парижа чрезвычайно обеспокоены ситуацией в области торговли в столице

В мэрии Парижа выразили обеспокоенность в связи с уменьшением количества магазинов во французской столице в период с 2017 по 2020 год, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на заместителя мэра Оливию Польски.

"Выражаю крайнюю обеспокоенность ситуацией в области торговли в Париже", - говорится в заявлении Польски.

Она также указала на необходимость "большого плана экономического стимулирования" данного сектора.

Этот комментарий последовал после публикации исследования Apur, которое показало, что в Париже в 2020 году насчитывалось 61 545 торговых точек, что примерно на 1 тыс. меньше, чем в 2017 году.

Однако, согласно исследованию, в Париже по-прежнему "очень высокая коммерческая плотность" по сравнению с других крупными французскими городами.

При этом, "не все сферы торговли были затронуты одинаково", так, количество магазинов, занимающихся продажей биопродукции, наоборот, увеличилось более чем на 65% с 2017 года.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]