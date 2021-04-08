ГААД начало строительство двух новых автомагистралей в Карабахе

Государственное агентство автомобильных дорог (ГААД) приступило к реализации проектов строительства автомагистралей Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы в Карабахе, говорится в сообщении агентства.

Протяженность автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин составит 66 км. Данная автомагистраль возьмет свое начало с участка дороги Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор, проходящей рядом с Худаферинским водохранилищем.

Кроме того, планируется строительство дороги Ханлыг –Губадлы протяженностью 17 км которая станет ответвлением дороги Худаферин-Губадлы-Лачин, отделяясь от нее в населенном пункте Ханлыг и протянется до города Губадлы.

Таким образом, общая протяженность этих двух дорог составит 83 км.

По данным ГААД, с учетом плана развития Карабаха дороги Худафарин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы будут иметь 4 полосы движения и построены в соответствии с первой технической категорией. Вдоль дорог планируется также строительство пяти новых автомобильных мостов.

«Уже началось строительство участка автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин между Худаферинским водохранилищем и населенным пунктом Ханлыг. В настоящее время на этом участке дороги ведутся земляные работы. С учетом объема работ и задачу по завершению проекта в кратчайшие сроки, строительство осуществляет ООО «37 N-li Yol Istismari» при ГААД, субподрядчиком является турецкая компания Polat Yol Yapi San.ve Tic.», - говорится в информации.

По информации агентства, для обеспечения строительства дороги в кратчайшие сроки вблизи населенного пункта Ханлыг строится новый палаточный городок. В городке строятся асфальтобетонный завод, специальная площадка для хранения и обслуживания машин-механизмов, а также офис, столовая и зоны отдыха со всеми условиями для рабочих.

Новые дороги Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы пройдут через территории освобожденных от армянской оккупации Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов. Автодороги, в целом, охватят более 30 населенных пунктов в этих районах, включая города Губадлы и Лачин.

Н.Аббасова