Меркель во время разговора с Путиным потребовала отказаться от усиления военного присутствия РФ близ Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону потребовала отказаться от усиления российского военного присутствия близ Украины, передает в четверг агентство Bloomberg.
"Меркель потребовала от РФ перестать стягивать войска к Украине", - говорится в сообщении агентства.
Также в нем отмечается, что, по информации немецкой стороны, в ходе разговора Меркель и Путин обсудили вопросы, связанные с Сирий, Ливией, а также - ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.
Пресс-служба Кремля ранее в четверг сообщила, что Путин и Меркель обсудили по телефону вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, а также Сирию, Ливию, обстановку на Балканах и ситуацию с Навальным в связи с проявленным Меркель интересом.
С российской стороны при этом, отмечают в пресс-службе, "акцентирована недопустимость политизации вопросов, касающихся предоставления сирийскому народу иностранной помощи, восстановления социально-экономической инфраструктуры и возвращения беженцев".
Лидеры в ходе обсуждения положения дел в Ливии "приветствовали формирование в этой стране центральных органов власти на переходный период".
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