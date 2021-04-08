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Дальнее зарубежье 08.04.2021 22:12

Меркель во время разговора с Путиным потребовала отказаться от усиления военного присутствия РФ близ Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону потребовала отказаться от усиления российского военного присутствия близ Украины, передает в четверг агентство Bloomberg.

"Меркель потребовала от РФ перестать стягивать войска к Украине", - говорится в сообщении агентства.

Также в нем отмечается, что, по информации немецкой стороны, в ходе разговора Меркель и Путин обсудили вопросы, связанные с Сирий, Ливией, а также - ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

Пресс-служба Кремля ранее в четверг сообщила, что Путин и Меркель обсудили по телефону вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, а также Сирию, Ливию, обстановку на Балканах и ситуацию с Навальным в связи с проявленным Меркель интересом.

С российской стороны при этом, отмечают в пресс-службе, "акцентирована недопустимость политизации вопросов, касающихся предоставления сирийскому народу иностранной помощи, восстановления социально-экономической инфраструктуры и возвращения беженцев".

Лидеры в ходе обсуждения положения дел в Ливии "приветствовали формирование в этой стране центральных органов власти на переходный период".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]