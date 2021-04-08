Рабочие группы совместной комиссии СВПД готовят в Вене меры по полному восстановлению соглашения

Совместная комиссия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заседавшая в Вене на уровне политических директоров 6 апреля, запустила две рабочие группы - по ядерным вопросам и по снятию санкций с Ирана, заявила Набила Массрали, пресс-секретарь Жозепа Борреля.
"Это сделано с целью уточнения мер, которые надо принять, чтобы обеспечить полный и эффективный возврат к имплементации СВПД", - сказала официальный представитель главы европейской дипломатии в четверг на брифинге в Брюсселе.
Она пояснила, что рабочие группы возглавляются Евросоюзом как координатором СВПД. По мере продвижения работы они будут регулярно информировать совместную комиссию.
"Любое окончательное решение будет приниматься совместной комиссией на основе консенсуса", - продолжила представитель Борреля.
По ее словам, имели место раздельные контакты координатора с представителями США с целью дать материал для экспертов рабочих групп. Эти группы находятся в Вене, и ЕС как координатор процесса, рассчитывает извлечь из их работы максимальную пользу, чтобы возобновить функционирование СВПД.
"Наша цель ясна: вернуться к полному и эффективному выполнению соглашения всеми сторонами", - резюмировала пресс-секретарь.
В минувший вторник координатор от Евросоюза совместной комиссии СВПД Энрике Мора позитивно оценил первые результаты работы в Вене.
"Конструктивное совещание совместной комиссии", - написал он в твиттере.
"Есть единство и стремление к совместному дипломатическому процессу с двумя группами экспертов по реализации ядерной программы и снятию санкций. Как координатор я буду интенсифицировать раздельные контакты здесь, в Вене, со всеми соответствующими сторонами, включая Соединенные Штаты", - отметил заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы, координирующий совместную комиссию на уровне политических директоров стран-участниц СВПД.
Администрация президента Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.
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