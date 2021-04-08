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Финансы 08.04.2021 17:36

Поступления в ГФСЗ в январе-марте превысили прогноз на 13,6% - Джаббаров

По итогам I-го квартала 2021 года поступления в Государственный фонд социальной защиты по отчислениям на обязательное социальное страхование составили 895 млн манатов, что на 13,6% выше прогноза, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«Поступления в ГФСЗ в январе-марте текущего года превысили прогнозные показатели на 107 млн манатов, из которых 75,1 млн пришлось на долю небюджетных организаций», - написал Джаббаров на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Доходы и расходы бюджета ГФСЗ на 2021 год прогнозируются на уровне 5 млрд 146 млн 30,16 тыс. манатов, что на 7,6% больше показателей на 2020 год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СОЦСТРАХОВАНИЕ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]