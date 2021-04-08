США вводят санкции против семи структур КНР, связанных с разработкой суперкомпьютеров для военных

США добавили в список структур, в отношении которых действуют экспортные ограничения, семь китайских фирм и лабораторий, задействованных в создании суперкомпьютеров для нужд вооруженных сил КНР, сообщает в четверг издание The Washington Post.

"Такие компьютеры во многом могут быть задействованы для обоснованных гражданских нужд, но они также очень важны для разработки оружия, особенно его продвинутых образцов, ядерных вооружений, кибероружия, ракет и даже гиперзвукового оружия", - заявил на условиях анонимности представитель Минторга США.

The Washington Post уточняет, что после включения в "черный список" эти фирмы и лаборатории не могут использовать американские технологии без соответствующих лицензий Минторга, которые очень тяжело получить.

По данным газеты, под ограничения попали три фирмы, производящие полупроводники: Tianjin Phytium Information Technology (Phytium), Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center и Sunway Microelectronics. Также новые меры применяются против четырех вычислительных центров с суперкомпьютерами - в городах Цзинань и Шэньчжэнь, городских округах Уси и Чжэнчжоу.

"Эти структуры действуют образом, который противоречит нашим (США - ИФ) национальным интересам. Речь на самом деле идет о том, чтобы товары США не содействовали развитию военного потенциала Китая", - объяснил представитель Минторга.

Другой неназванный представитель ведомства добавил, что Shanghai High-Performance и ряд лабораторий, попавшие под ограничения, оказывают помощь Народно-освободительной армии Китая во взломе кодов для перехвата спутниковых сообщений.

The Washington Post указывает, что Минторг начал вводить санкции против организаций, ведущих высокопроизводительные вычисления для военных КНР, еще в 2015 году - при тогдашнем президенте Бараке Обаме. В 2019 год - при президенте Дональде Трампе - последовал второй пакет санкций, преследовавший аналогичные цели.