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Финансы 08.04.2021 18:09

Индекс S&P 500 обновил рекорд в начале торгов благодаря акциям технологических компаний

Американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленные изменения в начале торгов в четверг, при этом S&P 500 достиг нового сессионного рекорда при поддержке акций технологических компаний.

Инвесторы оценивают еженедельные данные о числе заявок на пособие по безработице в США и ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в рамках сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 16 тыс. - до 744 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 728 тыс., а не 719 тыс., как сообщалось ранее.

Таким образом, рост показателя наблюдался вторую неделю подряд после его падения до минимума с начала пандемии на неделе, завершившейся 20 марта. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок на прошлой неделе до 680 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

По итогам торгов в среду S&P 500 прибавил 0,15% и достиг рекордного максимума закрытия, Dow Jones вырос на 0,05%, а Nasdaq Composite снизился на 0,07%.

Протокол мартовского заседания ФРС, опубликованный накануне, показал, что руководители американского ЦБ не опасаются чрезмерного усиления инфляции в США, считая риски для инфляционного прогноза "более или менее сбалансированными".

Также документ подтвердил, что Федрезерв не планирует в ближайшее время отказываться от программы выкупа активов. Участники заседания отмечали, что, "вероятно, потребуется некоторое время для достижения прогресса в движении к целям полной занятости и ценовой стабильности - и пока этот прогресс не будет достигнут, объем выкупа активов должен оставаться, по крайней мере, на текущем уровне".

По итогам заседания, прошедшего 16-17 марта, FOMC сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а также пообещал продолжать выкупать активы на сумму $120 млрд в месяц.

Акции Constellation Brands Inc. подешевели на 5% на торгах в четверг. Американский производитель алкогольных напитков зафиксировал снижение чистой прибыли в четвертом финансовом квартале, хотя скорректированный показатель превысил прогнозы аналитиков.

Цена бумаг Conagra Brands Inc. опустилась на 1,2%. Американский производитель продуктов питания увеличил прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, при этом показатели превзошли ожидания.

Бумаги канадской Canopy Growth Corp. теряют в цене 1,6%. Один из крупнейших в мире производителей марихуаны заключил соглашение о приобретении базирующейся в Торонто Supreme Cannabis Co. Inc. в рамках сделки стоимостью около 435 млн канадских долларов ($345,6 млн). Сделка предусматривает оплату акциями и денежными средствами, ее планируется закрыть до конца июня. Котировки акций Supreme Cannabis взлетели на 60,2%.

Акции Costco Wholesale Corp. дорожают на 1,8%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов увеличил продажи в марте почти на 18% - до $18,21 млрд по сравнению с $15,49 млрд за тот же месяц прошлого года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 снизился на 82,48 пункта (0,25%) и составил 33363,78 пункта.

Standard & Poors 500 вырос на 7,42 пункта (0,18%) - до 4087,37 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 119,46 пункта (0,87%) и составил 13808,3 пункта.

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Тэги: США, АКЦИИ, ТОРГИ


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