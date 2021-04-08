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Здравоохранение 08.04.2021 18:25

США препятствуют поставкам вакцин от COVID-19 в Иран - Рухани

США несут ответственность за задержку в поставке вакцин от коронавируса COVID-19 в Иран в рамках международной программы COVAX, заявил иранский президент Хасан Рухани.

Как сообщает агентство "Тасним", Рухани сказал, что Тегеран подписал контракт c иностранной компанией на закупку 10 млн доз препарата от COVID-19, но поставки "заблокированы из-за американского обструкционизма".

Рухани добавил, что Иран также заплатил Индии за поставку нескольких миллионов доз вакцины, но в Дели утверждают, что их судебные органы заблокировали экспорт препарата в Иран.

Кроме того, президент Исламской республики отметил, что антииранские СМИ "ложно обвиняют иранскую администрацию и Центральный банк за задержку в приобретении вакцины". Он подчеркнул, что на самом деле его администрация разработала своевременные планы по закупке вакцины от COVID-19 из-за границы и производству препарата внутри страны.

"Ничто не имеет приоритета над вакцинами. Мы будем финансировать закупку и импорт вакцины, где бы она не находилась", - утверждал президент, добавив, что в Иране на данный момент предпринимают усилия для разработки собственной вакцины в большом объеме.

Иранская администрация разработала план по получению около 16 млн доз вакцин от COVID-19 в рамках программы COVAX по обеспечению равного доступа к вакцинам от коронавируса по всему миру. Кроме того, Тегеран планировал получить более 25 млн доз из-за границы и произвести 25 млн доз внутри страны.

"Тасним" напоминает, что в понедельник Иран получил первую партию вакцин от коронавируса, выделенных в рамках COVAX, в том числе около 700 тыс. доз препарата компании AstraZeneca были отправлены в Тегеран из Амстердама.

5 апреля в Иране зарегистрировали более 13,8 тыс. новых заражений коронавирусом, это максимальное суточное число новых случаев COVID-19 за последние четыре месяца, сообщало агентство IRNA.

В последнее время темп распространения коронавируса в стране растет. Особенно много случаев заражения выявляют в Тегеране, где продолжают работать только самые необходимые службы.

В стране с 9 февраля идет вакцинация российским препаратом "Спутник V". По меньшей мере одну прививку в стране сделали 250 тыс. человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Иране выявили свыше 2 млн заражений коронавирусом, более 63,8 тыс. инфицированных скончались. Между тем, зафиксировано более 1,6 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВАКЦИНЫ, МНЕНИЕ


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