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Внешняя политика 08.04.2021 19:06

Президент Азербайджана наградил генсека ОИС орденом “Достлуг”

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсифа бин Ахмада аль-Осайми, сообщает сайт главы государства.

В ходе встречи Алиев вручил генсеку орден “Достлуг” за заслуги в укреплении дружеских отношений и сотрудничества между Азербайджаном и ОИС.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОИС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]