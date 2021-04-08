Президент Азербайджана наградил генсека ОИС орденом “Достлуг”

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсифа бин Ахмада аль-Осайми, сообщает сайт главы государства.
В ходе встречи Алиев вручил генсеку орден “Достлуг” за заслуги в укреплении дружеских отношений и сотрудничества между Азербайджаном и ОИС.
Х.Насирзаде
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