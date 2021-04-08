Участники прошедших переговоров по ядерной сделке подведут их итоги 9 апреля - замглавы МИД Ирана

Участники Совместной комиссии СВПД в пятницу 9 апреля подведут итоги прошедших в Вене переговоров по иранской ядерной сделке на уровне экспертов, сообщил в четверг глава иранской делегации на переговорах замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Завтра мы подведем итоги и оценим переговоры на уровне экспертов в ходе встречи совместной комиссии", - цитирует слова Аракчи иранский журналист Абас Аслани в твиттере.

По его словам, затем у сторон переговоров будет несколько дней перерыва для того, чтобы "делегации отправились в свои столицы для проведения дальнейших консультаций". Переговоры в Вене, по данным замглавы МИД Ирана, возобновятся на следующей неделе.

"Мы посетим Вену на следующей неделе, чтобы продолжить переговоры", - заявил Аракчи.

Ранее Аракчи заявил, что переговоры Совместной комиссии СВПД потребуют еще немало времени, однако процессу сопутствует успех.

"Переговоры в Вене по СВПД далеки от завершения, но идут успешно", - приводят иранские СМИ слова Аракчи.

"США следует отменить антииранские санкции, и тогда Тегеран вернется к соблюдению СВПД", - повторил он позицию иранских властей по этому вопросу.

Ранее Набила Массрали, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля заявила, что Совместная комиссия СВПД, заседавшая в Вене на уровне политических директоров 6 апреля, запустила две рабочие группы - по ядерным вопросам и по снятию санкций с Ирана.

Накануне в Вене прошла очередная встреча участников Совместной комиссии по ядерной сделке. На повестке стоял вопрос об отмене санкций, введенных прежней администрацией США против Ирана. Также участники обсудили, какие шаги должен предпринять Иран, чтобы Вашингтон вернулся в ядерную сделку.

США участвовали во встрече, но прямых переговоров между представителями двух стран в австрийской столице так и не состоялось.

Администрация президента США Джо Байдена раньше говорила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.