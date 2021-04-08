Суточный прирост новых случаев COVID-19 растет в Молдавии

В четверг в Молдавии зарегистрировано почти 1,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 39 человек скончались, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
"В четверг было обработано 6 679 тестов. В результате выяснилось, что 1 428 результатов оказался положительным. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 239 146", - отмечается в сообщении.
Накануне фиксировалось 1 155 новых случаев.
Из медицинских учреждений в четверг было выписано 1 105 человек. Всего от COVID-19 с начала пандемии излечились 219 728 человек.
Согласно данным Минздрава, в четверг скончались 39 человек с диагнозом COVID-19. Общее число скончавшихся пациентов с диагнозом COVID-19 c начала пандемии составляет 5 307 человек.
"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 14 111 человек. В больничные медицинские учреждения госпитализировано 3 693 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 319 находятся в крайне тяжелом состоянии, 61 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находится 8 597 человек с легкими формами COVID-19, а 19 423 человека - под наблюдением семейного врача", - отмечает пресс-служба Минздрава.
На прошлой неделе парламент Молдавии принял решение о введении на всей территории республики чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая. Комиссия по чрезвычайному положению утвердила ряд новых ограничений, которые вступили в силу с 3 апреля.
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