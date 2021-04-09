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ТЭК 09.04.2021 01:36

Anglo Ameriсan отделит южноафриканские угольные активы

Anglo American Plc в этом году выделит свои операции по добыче энергетического угля в ЮАР в отдельную компанию, избавляясь от загрязняющего окружающую среду вида топлива на фоне растущего давления со стороны инвесторов.

Новая компания, получившая название Thungela Resources Ltd., будет котироваться на фондовых биржах Йоханнесбурга и Лондона, сообщается в пресс-релизе Anglo. Инвесторы получат по одной акции Thungela за каждые десять акций Anglo American, которые им принадлежат. Главным исполнительным директором Thungela назначен Джулай Ндволу.

"По мере перехода мира к низкоуглеродной экономике мы должны продолжать действовать ответственно", - заявил главный исполнительный директор Anglo Марк Кутифани.

Горнодобывающие компании испытывают постоянное давление со стороны инвесторов, требующих, чтобы они отказались от угля в связи с его негативным воздействием на окружающую среду, пишет газета Financial Times. Отделение активов позволит Anglo сосредоточить внимание на производстве металлов, которые будут пользоваться спросом при переходе от ископаемого топлива к экологически чистым источникам энергии.

По словам Кутифани, многие инвесторы Anglo высказывались против угольного бизнеса. С выделением этих активов в отдельную компанию у них появится выбор. "Я думаю, будет много людей, которые захотят купить больше акций обеих компаний", - отметил он.

Котировки акций Anglo American выросли на 3,2% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 27,2%, до 36,9 млрд фунтов стерлингов ($50,7 млрд).

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Тэги: ЮАР, ANGLO, УГОЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]