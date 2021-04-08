США могут отправить в ближайшие недели военные корабли в Черное море для поддержки Украины

Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной, заявил в четверг телеканалу CNN представитель Пентагона.
В соответствии с конвенцией Монтре, США должны за 14 дней оповестить Турцию о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор.
Однако, отмечает телеканал, пока неясно, направил ли Вашингтон соответствующее оповещение Анкаре.
По словам собеседника телеканала, пока в США не расценивают концентрацию российских сил как готовность к наступательным действиям, но выразили готовность ответить, если что-либо изменится.
Представитель Пентагона отметил, что авиация ВМС США продолжает проводить разведывательные миссии в международном воздушном пространстве над Черным морем и следить за активностью ВМФ России, а также за передвижением войск в Крыму.
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