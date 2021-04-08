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Дальнее зарубежье 08.04.2021 22:44

США могут отправить в ближайшие недели военные корабли в Черное море для поддержки Украины

Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной, заявил в четверг телеканалу CNN представитель Пентагона.

В соответствии с конвенцией Монтре, США должны за 14 дней оповестить Турцию о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор.

Однако, отмечает телеканал, пока неясно, направил ли Вашингтон соответствующее оповещение Анкаре.

По словам собеседника телеканала, пока в США не расценивают концентрацию российских сил как готовность к наступательным действиям, но выразили готовность ответить, если что-либо изменится.

Представитель Пентагона отметил, что авиация ВМС США продолжает проводить разведывательные миссии в международном воздушном пространстве над Черным морем и следить за активностью ВМФ России, а также за передвижением войск в Крыму.

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Тэги: США, ЧЕРНОМОРЬЕ, КОРАБЛИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]