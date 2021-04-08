Байден объявил о новых мерах против вооруженного насилия в США

Президент США Джо Байден в четверг озвучил первые меры его администрации по сдерживанию в стране "эпидемии" насилия с применением оружия.
"Насилие с применением оружия в этой стране является эпидемией", - сказал Байден, выступая в Розовом саду Белого дома. Он подчеркнул, что этому необходимо "положить конец".
"Мысль о том, что так много людей умирает каждый день в результате применения огнестрельного оружия в Америке, пятнает репутацию нашего народа", - заявил он.
Байден, в частности, предложил ввести запрет на "призрачное оружие" - самодельное огнестрельное оружие, часто не имеющее серийных номеров, по которым их можно отследить. Байден обратился к министерству юстиции с требованием ввести правило, чтобы подобное оружие рассматривались как стандартное в соответствии с законом о контроле за огнестрельным оружием. Это потребует, чтобы это оружие изготавливалось из деталей с серийными номерами, а его покупатели проходили через проверку их биографических данных.
Президент заявил, что назначит бывшего советника группы по контролю над огнестрельным оружием Giffords Дэвида Чипмана на должность директора Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам.
Кроме того, Байден призвал конгрессменов предпринять шаги по сокращению насилия с применением оружия
"Они - члены Конгресса - высказывали много мыслей и произнесли много молитв, но они не приняли ни одного федерального закона по сокращению этого насилия, - заявил Байден. - Хватит молитв, пора действовать".
Он подчеркнул, что Конгрессу следует принять закон о насилии в отношении женщин, отменить юридические льготы для производителей оружия и запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости.
Белый дом, по словам Байдена, также выделит средства на программы по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия в городах страны.
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