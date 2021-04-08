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АПК 08.04.2021 22:33

В Дагестане забраковали партию томатов из Азербайджана

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Дагестан запретило импорт из Азербайджана томатов весом в 18 тонн.

«Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан с начала апреля 2021 года проконтролирован ввоз 7 983,3 т свежих овощей и фруктов. В ходе карантинного фитосанитарного контроля не допущено к ввозу из Азербайджана 18 т свежих томатов», - говорится в сообщении управления.

Образцы продукции были представлены в дагестанский филиал подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИКР». Лаборатория подтвердила факт выявления в них карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов – томатной моли (Tuta absoluta Povolny).

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен. Груз возвращен обратно в страну-экспортера, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ТОМАТЫ, ПАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]