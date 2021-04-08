В Дагестане забраковали партию томатов из Азербайджана

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Дагестан запретило импорт из Азербайджана томатов весом в 18 тонн.
«Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан с начала апреля 2021 года проконтролирован ввоз 7 983,3 т свежих овощей и фруктов. В ходе карантинного фитосанитарного контроля не допущено к ввозу из Азербайджана 18 т свежих томатов», - говорится в сообщении управления.
Образцы продукции были представлены в дагестанский филиал подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИКР». Лаборатория подтвердила факт выявления в них карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов – томатной моли (Tuta absoluta Povolny).
В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен. Груз возвращен обратно в страну-экспортера, виновные лица привлечены к административной ответственности.
Р.Ахмедов
В Ереване вместо «военнопленных» получили только пустой самолет
Мины являются «самой большой проблемой», замедляющие восстановление Карабаха – Алиев
Суточный прирост новых случаев COVID-19 растет в Молдавии
Молдавские власти уточнили режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом
В Азербайджане зафиксировано 2717 случаев COVID-19, 31 человек скончался
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
В Турции зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных COVID-19 с начала пандемии
Рабочие группы совместной комиссии СВПД готовят в Вене меры по полному восстановлению соглашения
США могут отправить в ближайшие недели военные корабли в Черное море для поддержки Украины
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club организовал c Фондом «YAŞAT» очередной «Online B2G Forum»
К сведению клиентов AccessBank
SOCAR AQS пробурило первую разветвленную скважину в Южно-Каспийском бассейне
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам