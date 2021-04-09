Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0182 RUR   0.0221 GBR   2.3396 TRY   0.208

Цена на нефть

08.04 $/bbl   WTI 59.60 -0.17 Brent 63.20 0.04

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 09.04.2021 00:03

Неравномерная вакцинация от COVID-19 в мире несет в себе риски для восстановления экономики - Пауэлл

Неравномерная вакцинация людей в мире от коронавируса COVID-19 является серьезным риском для восстановления глобальной экономики, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе выступления на онлайн-мероприятии в рамках весенних встреч Международного валютного фонда (МВФ).

"Экономическая активность в мире не сможет полностью восстановиться до тех пор, пока распространение коронавируса не будет повсеместно взято под контроль", - сказал Пауэлл.

Пауэлл отметил, что восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остается неполным и неравномерным. Он призвал людей вакцинироваться и продолжать придерживаться социального дистанцирования, добавив, что новые волны заболеваемости замедлят восстановление экономики США, хотя их последствия, вероятно, будут менее значительными, чем это было в начале пандемии.

Руководители ФРС неоднократно подчеркивали, что американской экономике по-прежнему необходимы стимулы от Центробанка, несмотря на то, что ее перспективы улучшаются.

Пауэлл заявил в четверг, что Федрезерв должен увидеть "реальный прогресс" в движении экономики к поставленным целям, прежде чем начать сокращать действующую программу выкупа активов.

По итогам заседания, прошедшего 16-17 марта, американский ЦБ пообещал, что продолжит ежемесячно выкупать активы на сумму $120 млрд.

Пауэлл в своем выступлении в четверг подчеркнул, что уверенно смотрит в будущее.

"Есть ряд факторов, которые, вместе взятые, поддерживают улучшение перспектив американской экономики, в том числе, ускорения темпов роста ВВП и занятости", - сказал он.

"Я бы хотел отметить существенные бюджетные стимулы, а также тот факт, что вакцинация теперь движется быстро и позволит полностью открыть американскую экономику в очень скором времени", - заявил Пауэлл.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРС, ЭКОНОМИКА, ПАУЭЛЛ


Похожие новости


ФРС ожидает ускорения инфляции в 2021г на фоне восстановления экономики - Пауэлл Глава ФРС: рост числа заражений может затруднить восстановление экономики США Экономика США восстанавливается, но темпы роста замедлились - глава ФРС Глава ФРБ Далласа ожидает безработицу в США на уровне 9-10% в конце года Федрезерв готов использовать "полный набор инструментов" для поддержки экономики США - Пауэлл Снижение ставки ФРС даст толчок экономике США - Пауэлл

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]