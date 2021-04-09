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Транспорт и связь 09.04.2021 02:21

"Дочка" Georgian Airways приступает к перевозкам грузов

Национальный авиаперевозчик Грузии компания Georgian Airways учредила дочернюю структуру - Georgian Airways Cargo, которая будет осуществлять грузовые перевозки в направлении стран Азии и Европы.

Как сообщил журналистам генеральный директор Georgian Airways Cargo Ираклий Мезвришвили, в настоящее время в парке грузового перевозчика только один Boeing-737-800, но ведутся "интенсивные переговоры о приобретении новых самолетов".

"Что касается Boeing-737-800, то он уже находится в Тбилисском международном аэропорту и проходит сертификацию. До этого он числился в аэропарке Smartwings и осуществлял пассажирские перевозки внутри Европы. В аккредитованном Boeing предприятии лайнер был переоборудован из пассажирского в грузовое воздушное судно. Его грузоподъемность сейчас составляет 25 тонн", - сказал Мезвришвили.

Он отметил, что Georgian Airways Cargo - первая авиакомпания в регионе, которая будет использовать Boeing-737-800 для перевозки грузов. "Преимущество нашей авиакомпании в том, что с этим типом самолетов мы сможем предлагать нашим клиентам больше рейсов и более низкие цены. Вначале мы будем выполнять чартерные рейсы, а затем начнем и регулярные", - заявил гендиректор.

По его словам, Georgian Airways Cargo уже ведет переговоры с различными компаниями о перевозках груза, спрос на которые растет. "Рынок грузовых авиаперевозок довольно большой, и мы надеемся, что спрос на услуги нашей авиакомпании будет высоким", - добавил Мезвришвили.

В настоящее время на рынке оперируют три грузинские грузовые авиакомпании: Geo Sky, TCA и Easy Charter. В 2020 году объем грузовых авиаперевозок в Грузии составил 19,3 тыс. тонн - на 22,3% меньше, чем в 2019 году.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]