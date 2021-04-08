В Ереване вместо «военнопленных» получили только пустой самолет

Приземлившийся вечером в четверг в ереванском аэропорту "Эребуни" самолет, который должен был доставить группу армянских «военнопленных», оказался пустым, сообщают армянские СМИ.

Согласно сообщениям, на борту был только командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов.

У КПП аэропорта собрались многочисленные родственники солдат, которые, узнав о пустом самолете, заявили, что присоединятся к акции протеста у здания Минобороны и организуют акцию у здания правительства.

Ранее пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян заявила, что самолетом из Баку в республику возвращается группа армянских «военнопленных».

Между тем офис вице-премьера Армении Тиграна Авиняна выступил с заявлением о том, что возвращение «пленных» откладывается.

Азербайджан неоднократно заявлял, что у Баку нет армянских военных. После окончания войны в Карабахе Азербайджан вернул Армении более 70 военнопленных и закрыл этот вопрос. Официальный Баку всех армянских военных, задержанных в Карабахе после 10 ноября считает диверсантами и возбудил против них уголовные дела.