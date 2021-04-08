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Регион 08.04.2021 23:43

В Турции зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных COVID-19 с начала пандемии

В Турции зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом COVID-19 за сутки с начала пандемии.

По данным Минздрава республики, за сутки выявлено 55,9 тыс. новых заражений, из них количество тяжелобольных пациентов составляет 2,3 тыс.

Также за последние сутки полностью выздоровели более 37, 9 тыс. человек, 258 скончались.

Всего за время пандемии в Турции зафиксировано более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом, более 33,2 тыс. скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]