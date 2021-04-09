Встреча совместной комиссии СВПД по иранской ядерной программе пройдет в пятницу

Две группы экспертов по возвращению к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), как ожидается, представят итоги своей промежуточной работы в пятницу.

Переговоры Совместной комиссии в Вене стартовали на этой неделе. В них приняли участие делегации России, Ирана, Франции, Великобритании и Германии. Делегация США также находится в Вене, однако иранцы отказались контактировать с американцами напрямую. Сторонами была достигнута договоренность создать две рабочие экспертные группы: первая по вопросам санкций в отношении Ирана, вторая по ядерным вопросам.

"Завтра мы подведем итоги и оценим переговоры на уровне экспертов в ходе встречи совместной комиссии", - цитирует слова замглавы иранского МИД Аббаса Аракчи иранский журналист Абас Аслани в твиттере.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также отметил: "Информация подтверждена: совместная комиссия по СВПД соберётся на очную встречу завтра утром в Вене, - написал он в твиттере в четверг вечером.

По словам Аракчи, затем у сторон переговоров будет несколько дней перерыва для того, чтобы "делегации отправились в свои столицы для проведения дальнейших консультаций". После этой паузы переговоры в Вене, по данным замглавы МИД Ирана, возобновятся на следующей неделе.

"США следует отменить антииранские санкции, и тогда Тегеран вернется к соблюдению СВПД", - повторил он позицию иранских властей по этому вопросу.

Ранее Ульянов сообщил "Интерфаксу": "Перед экспертами поставлена задача, и через несколько дней, скорее всего, в пятницу, состоится еще одно заседание Совместной комиссии, на которой будут подведены промежуточные итоги работы экспертов. При необходимости им будут даны дополнительные инструкции".

По словам дипломата, "как долго это все продлится, сказать сложно, но раз уж мы встали на этот путь, его нужно довести до конца, согласовать перечень этих шагов".

"В принципе, это посильная задача", - сказал Ульянов.

СНЯТЬ АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ С ИРАНА НЕВОЗМОЖНО В ОДНОЧАСЬЕ

Сразу снять американские санкции с Ирана не представляется возможным, на это потребуется время и, возможно, несколько этапов, убежден постпред РФ.

"Если говорить объективно, то в одночасье санкции, наверное, не получится снять. Это будет делаться, видимо, в несколько заходов", - сказал он.

"Да и вернуться Ирану к выполнению своих обязательств "за одну ночь", как они раньше говорили, тоже не получится", - отметил Ульянов.

По его словам, иранцы "далеко отступили от СВПД, и чтобы это все развернуть в обратную сторону, просто объективно потребуется время".

Как отметил высокопоставленный дипломат, переговоры в Вене показали, что "иранцы готовы работать". "Они хотят получить полную картину того, что предстоит сделать как самому Тегерану, так и Вашингтону. Именно поэтому и дано поручение двум экспертным группам (одна по снятию санкций, другая по ядерным вопросам)", - сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что "пока речь идет о том, чтобы составить перечень таких шагов". "Дальше задача будет еще сложнее: определить последовательность, содержание, сроки осуществления", - сказал российский постпред.

В МОСКВЕ СЧИТАЮТ ВЗВЕШЕННОЙ ПОЗИЦИЮ США НА ПЕРЕГОВОРАХ

Позиция США на переговорах по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию иранской ядерной программы производит "неплохое впечатление", заявил Ульянов.

"Я бы сказал, что на меня лично позиция США производит неплохое впечатление. Я не говорю "хорошее", или "замечательное". А неплохое", - сказал он.

По его словам, позиция Вашингтона "взвешенная, разумная". "Они слушают аргументы", - подчеркнул постпред.

По словам Ульянова, американцы "понимают, что процесс непростой, что вина лежит хотя и на прежней администрации США (предыдущего президента США Дональда Трампа - ИФ), но страна-то одна и та же". "К власти приходят и уходят, а ответственность в значительной мере остается на государстве, и нынешнее кризисное положение внутри и вокруг СВПД - это прямой результат действий американской стороны, здесь даже сомнений нет", - отметил дипломат.

"Теперь они готовы это исправлять", - добавил Ульянов.

ИРАН ОТКАЗАЛСЯ КОНТАКТИРОВАТЬ С США, НО ОСТАВИЛ ШАНС ДЛЯ "ЧЕЛНОЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ"

Иранцы категорически отказались от любых контактов с американцами в Вене на переговорах по возобновлению СВПД, в ход пошла "челночная дипломатия", заявил постпред РФ.

"Никаких контактов нет, иранцы отказались категорически. Показательно, что американцы разместились в отеле по соседству, а не в том, в котором проходили встречи и заседания Совместной комиссии. Это принципиальная позиция, утвержденная, как я понимаю, на высшем уровне", - сказал он.

По словам дипломата, "при этом они не возражают, чтобы остальные члены Совместной комиссии такое общение с американцами имели".

"Здесь имеет место нечто вроде "челночной дипломатии", когда от иранцев какие-то месседжи могут передаваться американцам, а от американцев через контактное лицо из состава Совместной комиссии какие-то послания могут передаваться всем участникам ядерной сделки, в том числе доводиться до сведения Тегерана", - отметил Ульянов.

Как подчеркнул дипломат, "после того, что американцы сделали в отношении Ирана в период правления Трампа со своей политикой максимального давления и катастрофическими санкциями, иранцы абсолютно не доверяют США и не готовы с ними общаться".

"Конечно, это медленно. Здесь возрастает вероятность того, что у нас называют "испорченным телефоном", каких-то неточностей и так далее. Да, все это не очень хорошо, и мы понимаем, что лучше всего прямые контакты", - сказал Ульянов.

Как он отметил, "мы понимаем, что прямые контакты могли бы быть более эффективными, но с уважением относимся к позиции иранской стороны".

"Жизнь покажет. Если вдруг доверие начнет восстанавливаться в результате достижения прогресса на переговорах по восстановлению полного выполнения СВПД, может быть, какие-то изменения и произойдут", - сказал российский постпред.