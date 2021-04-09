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Регион 09.04.2021 09:14

Замглавы офиса президента Украины сообщил, что Зеленский пока не принял решения, будет ли баллотироваться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский пока не решил, будет ли баллотироваться ли на второй президентский срок, сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, этот вопрос немного накручен средствами массовой информации... Решение будет принимать лично сам президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет об этом не только своей команде, но и всему населению Украины", - заявил Тимошенко в эфире радио "Новое время".

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ВЫБОРЫ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]