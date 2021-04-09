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09.04.2021 09:07

В Баку прошла онлайн встреча, посвященная Александро-Невскому храму в городе Гянджа

8 апреля 2021 года на площадке Русского дома в Баку (РИКЦ) состоялась онлайн встреча настоятеля храма Бакинско-Азербайджанской епархии Русской Православной церкви Михаила Архангела Мефодия Эфендиева с Духовно-просветительским центром Борисовской центральной библиотеки имени Ивана Колодеева (город Борисов, Республика Беларусь).

Темой обсуждения стал Александро-Невский храм в городе Гянджа. Православный храм был построен в 1887 году на благотворительные средства, как православных, так и мусульман. Среди существующих православных храмов Азербайджана он является одним из наиболее старейших после Михайло-Архангельского храма в городе Баку. Здание построено в византийском стиле из кирпича «плинфа». От дореволюционного интерьера дошли иконы святого благоверного князя Александра Невского и икона святой Марии Магдалены. В настоящее время Александро-Невская церковь входит в Национальный реестр памятников Азербайджанской Республики. Службы в храме совершаются по субботним, воскресным и праздничным дням.

В мероприятии приняла участие внучка настоятеля Храма Рождества Пресвятой Богородицы, священномученика Иоанна Бакинского Мария Мамедова, она рассказала о трагических событиях в его жизни.

Итоги встречи подвела координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра Любовь Якунина. Она поблагодарила всех участников встречи за теплую атмосферу и интересную информацию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]