В Баку прошла онлайн встреча, посвященная Александро-Невскому храму в городе Гянджа

8 апреля 2021 года на площадке Русского дома в Баку (РИКЦ) состоялась онлайн встреча настоятеля храма Бакинско-Азербайджанской епархии Русской Православной церкви Михаила Архангела Мефодия Эфендиева с Духовно-просветительским центром Борисовской центральной библиотеки имени Ивана Колодеева (город Борисов, Республика Беларусь).
Темой обсуждения стал Александро-Невский храм в городе Гянджа. Православный храм был построен в 1887 году на благотворительные средства, как православных, так и мусульман. Среди существующих православных храмов Азербайджана он является одним из наиболее старейших после Михайло-Архангельского храма в городе Баку. Здание построено в византийском стиле из кирпича «плинфа». От дореволюционного интерьера дошли иконы святого благоверного князя Александра Невского и икона святой Марии Магдалены. В настоящее время Александро-Невская церковь входит в Национальный реестр памятников Азербайджанской Республики. Службы в храме совершаются по субботним, воскресным и праздничным дням.
В мероприятии приняла участие внучка настоятеля Храма Рождества Пресвятой Богородицы, священномученика Иоанна Бакинского Мария Мамедова, она рассказала о трагических событиях в его жизни.
Итоги встречи подвела координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра Любовь Якунина. Она поблагодарила всех участников встречи за теплую атмосферу и интересную информацию.
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