Иран освободил задержанный южнокорейский танкер

Иран освободил южнокорейский нефтяной танкер и его капитана, сообщает "Ренхап" со ссылкой на МИД Южной Кореи.

Судно с капитаном и 12 другими членами экипажа на борту покинуло иранский порт около 6 часов утра по иранскому времени.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, капитан и члены экипажа находятся в целости и сохранности.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана 4 января задержал в Персидском заливе южнокорейский танкер Hankuk Chemi, заявив, что судно нарушило экологические правила.

Между тем, некоторые СМИ писали, что Тегеран таким образом добивался размораживания около $7 млрд иранских активов, заблокированных в южнокорейских банках из-за санкций США.