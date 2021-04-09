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Регион 09.04.2021 09:10

Иран освободил задержанный южнокорейский танкер

Иран освободил южнокорейский нефтяной танкер и его капитана, сообщает "Ренхап" со ссылкой на МИД Южной Кореи.

Судно с капитаном и 12 другими членами экипажа на борту покинуло иранский порт около 6 часов утра по иранскому времени.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, капитан и члены экипажа находятся в целости и сохранности.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана 4 января задержал в Персидском заливе южнокорейский танкер Hankuk Chemi, заявив, что судно нарушило экологические правила.

Между тем, некоторые СМИ писали, что Тегеран таким образом добивался размораживания около $7 млрд иранских активов, заблокированных в южнокорейских банках из-за санкций США.

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Тэги: ИРАН, ЮЖКОРЕЯ, ТАНКЕР, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]