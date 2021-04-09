Иран освободил задержанный южнокорейский танкер

Иран освободил южнокорейский нефтяной танкер и его капитана, сообщает "Ренхап" со ссылкой на МИД Южной Кореи.
Судно с капитаном и 12 другими членами экипажа на борту покинуло иранский порт около 6 часов утра по иранскому времени.
Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, капитан и члены экипажа находятся в целости и сохранности.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана 4 января задержал в Персидском заливе южнокорейский танкер Hankuk Chemi, заявив, что судно нарушило экологические правила.
Между тем, некоторые СМИ писали, что Тегеран таким образом добивался размораживания около $7 млрд иранских активов, заблокированных в южнокорейских банках из-за санкций США.
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