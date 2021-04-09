Спецпосланник ООН по Мьянме отправляется с визитом в Азию

Специальный посланник генсека ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер отправляется в пятницу в поездку по странам азиатского региона, чтобы обсудить кризисную ситуацию в Мьянме, сообщают западные СМИ.
Сначала Бургенер посетит Таиланд, затем отправится в Китай. Однако точное расписание и детали турне неизвестны.
"Она (Бургенер - ИФ) готова продолжать диалог с военными, чтобы внести вклад в возвращение Мьянмы к демократическому пути, а также миру и стабильности", - указал ранее официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.
Вместе с тем, он отмечал, что пока Бургенер не получила разрешения на визит в Мьянму.
Турне спецпосланника ООН по странам азиатского региона пройдет на фоне растущей международной обеспокоенности ситуацией в Мьянме, где продолжаются массовые протесты против нового военного руководства.
Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.
Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.
Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.
Минобороны Армении опровергает информацию о прибытии в Ереван делегации из Азербайджана и Турции
Алиев: Мы приветствуем планы UNESCO направить миссию в Карабах
Генпрокурор РФ на встрече с президентом Азербайджана заявил о важности взаимодействия в решении постконфликтных проблем
Алекперов и Путин обсудили итоги деятельности "ЛУКОЙЛа" в 2020г, сообщил Песков
Территория СХПП расширится до 585 га
BP до конца апреля остановит на профилактику платформу «Западный Азери» на АЧГ
Казахстанскую вакцину от COVID-19 будут производить в Турции - вице-премьер
Два центра вакцинации Johnson & Johnson закрыты в США из-за побочных реакций на вакцину - СМИ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 133,8 млн, число жертв - 2,9 млн - университет Хопкинса
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
В Баку прошла онлайн встреча, посвященная Александро-Невскому храму в городе Гянджа
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам