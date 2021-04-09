Спецпосланник ООН по Мьянме отправляется с визитом в Азию

Специальный посланник генсека ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер отправляется в пятницу в поездку по странам азиатского региона, чтобы обсудить кризисную ситуацию в Мьянме, сообщают западные СМИ.

Сначала Бургенер посетит Таиланд, затем отправится в Китай. Однако точное расписание и детали турне неизвестны.

"Она (Бургенер - ИФ) готова продолжать диалог с военными, чтобы внести вклад в возвращение Мьянмы к демократическому пути, а также миру и стабильности", - указал ранее официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Вместе с тем, он отмечал, что пока Бургенер не получила разрешения на визит в Мьянму.

Турне спецпосланника ООН по странам азиатского региона пройдет на фоне растущей международной обеспокоенности ситуацией в Мьянме, где продолжаются массовые протесты против нового военного руководства.

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.