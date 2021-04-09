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СНГ 09.04.2021 14:03

Киев готовит разговор Зеленского с Макроном и Меркель

Планируется провести трехсторонний разговор президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Сейчас мы планируем также трехсторонний разговор: Зеленский, Макрон и Меркель. Сейчас вопрос только в соответствии графиков", - рассказал Жовква в интервью изданию "LB.ua", опубликованном в пятницу утром.

По его словам, как только произошло обострение на Донбассе, Украина сразу попросила провести переговоры со всеми тремя представителями "Нормандской четверки", однако Кремль отказался. "Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции", - отметил Жовква.

Замруководителя Офиса президента добавил, что Минский и Нормандский форматы нельзя назвать заблокированными, поскольку проходят встречи на уровне Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), советников лидеров стран.

"Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны", - сказал Жовква.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе. Макрон и Меркель призвали РФ взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил 8 апреля, что очередные переговоры советников в "Нормандском формате" намечены на 19 апреля. "Посмотрим как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне", - сказал Козак на сессии совместного проекта ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН и Группы "Интерфакс "Россия и мир: профессиональный разговор".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]