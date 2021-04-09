Минобороны Армении опровергает информацию о прибытии в Ереван делегации из Азербайджана и Турции

Министерство обороны Армении опровергло сведения СМИ о визите в Ереван на российском самолете из Баку делегации Азербайджана и Турции.

"Распространенная в прессе информация о визите в Ереван 8 апреля азербайджано-турецкой делегации не соответствует действительности. Призываем воздерживаться от публикации непроверенной информации", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.