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Карабахский конфликт 09.04.2021 13:08

Минобороны Армении опровергает информацию о прибытии в Ереван делегации из Азербайджана и Турции

Министерство обороны Армении опровергло сведения СМИ о визите в Ереван на российском самолете из Баку делегации Азербайджана и Турции.

"Распространенная в прессе информация о визите в Ереван 8 апреля азербайджано-турецкой делегации не соответствует действительности. Призываем воздерживаться от публикации непроверенной информации", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]