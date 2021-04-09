Территория СХПП расширится до 585 га

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка (СХПП) и обеспечении деятельности АО «Азералюминиум».

Согласно распоряжению, кабинету министров Азербайджана поручено в двухмесячный срок с целью увеличения территории СХПП, два земельных участка АО «Азералюминиум» общей площадью 75,4 га (67,35 и 8,05 га каждый) с правом сдачи земли в аренду, передать в использование Агентству по развитию экономических зон при министерстве экономики.

Территория СХПП в настоящее время составляет 508,14 га.

Таким образом, после передачи земельных участков в его управления территория СХПП увеличится до 584,54 га.

Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Статус резидента СХПП имеют 24 компании. В целом, резиденты парка должны вложить в проекты $3,2 млрд. На текущий момент ими фактически вложено $2,9 млрд.

Б.Рустамбеков