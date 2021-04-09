Территория СХПП расширится до 585 га

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка (СХПП) и обеспечении деятельности АО «Азералюминиум».
Согласно распоряжению, кабинету министров Азербайджана поручено в двухмесячный срок с целью увеличения территории СХПП, два земельных участка АО «Азералюминиум» общей площадью 75,4 га (67,35 и 8,05 га каждый) с правом сдачи земли в аренду, передать в использование Агентству по развитию экономических зон при министерстве экономики.
Территория СХПП в настоящее время составляет 508,14 га.
Таким образом, после передачи земельных участков в его управления территория СХПП увеличится до 584,54 га.
Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.
На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.
Статус резидента СХПП имеют 24 компании. В целом, резиденты парка должны вложить в проекты $3,2 млрд. На текущий момент ими фактически вложено $2,9 млрд.
Б.Рустамбеков
Генпрокуратуры Азербайджана и РФ подписали документ о развитии сотрудничества
Минобороны Армении опровергает информацию о прибытии в Ереван делегации из Азербайджана и Турции
Алиев: Мы приветствуем планы UNESCO направить миссию в Карабах
Казахстанскую вакцину от COVID-19 будут производить в Турции - вице-премьер
Два центра вакцинации Johnson & Johnson закрыты в США из-за побочных реакций на вакцину - СМИ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 133,8 млн, число жертв - 2,9 млн - университет Хопкинса
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Финляндия планирует постепенно к лету смягчать ограничения из-за коронавируса - премьер
Киев готовит разговор Зеленского с Макроном и Меркель
Президент Грузии призвала правительство вернуть в Киев отозванного посла
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
В Баку прошла онлайн встреча, посвященная Александро-Невскому храму в городе Гянджа
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам