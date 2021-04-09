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Регион 09.04.2021 13:46

Президент Грузии призвала правительство вернуть в Киев отозванного посла

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правительству с призывом вернуть в Киев отозванного в мае прошлого года грузинского посла.

"Необходимо срочно вернуть в Киев нашего посла", - заявила Зурабишвили, выступая в парламенте.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе был отозван для консультаций в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на государственную должность в украинском правительстве.

Экс-президент Саакашвили находится в розыске грузинской прокуратуры. Он заочно осужден в Тбилиси по нескольким уголовным делам.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ПРИЗЫВ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]