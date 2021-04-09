Президент Грузии призвала правительство вернуть в Киев отозванного посла

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правительству с призывом вернуть в Киев отозванного в мае прошлого года грузинского посла.
"Необходимо срочно вернуть в Киев нашего посла", - заявила Зурабишвили, выступая в парламенте.
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе был отозван для консультаций в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на государственную должность в украинском правительстве.
Экс-президент Саакашвили находится в розыске грузинской прокуратуры. Он заочно осужден в Тбилиси по нескольким уголовным делам.
Минобороны Армении опровергает информацию о прибытии в Ереван делегации из Азербайджана и Турции
Алиев: Мы приветствуем планы UNESCO направить миссию в Карабах
Генпрокурор РФ на встрече с президентом Азербайджана заявил о важности взаимодействия в решении постконфликтных проблем
Алекперов и Путин обсудили итоги деятельности "ЛУКОЙЛа" в 2020г, сообщил Песков
Территория СХПП расширится до 585 га
BP до конца апреля остановит на профилактику платформу «Западный Азери» на АЧГ
Казахстанскую вакцину от COVID-19 будут производить в Турции - вице-премьер
Два центра вакцинации Johnson & Johnson закрыты в США из-за побочных реакций на вакцину - СМИ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 133,8 млн, число жертв - 2,9 млн - университет Хопкинса
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
В Баку прошла онлайн встреча, посвященная Александро-Невскому храму в городе Гянджа
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам